Akseki'deki orman yangınıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve önceki gün kontrol altına alınan yangınla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve önceki gün kontrol altına alınan yangınla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Orman yangınıyla ilgili Akseki Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında orman yangınının s¸u"pheli A.Y. tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin, bugün sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 'Kasten Orman Yangınına Neden Olma' suc¸undan tutuklandığı bildirildi. Soruşturma işlemlerine çok yönlü olarak titizlikle devam edildiği bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı