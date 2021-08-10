Akseki'deki orman yangınıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı
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Akseki'deki orman yangınıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Akseki'deki orman yangınıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Akseki ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve önceki gün kontrol altına alınan yangınla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve önceki gün kontrol altına alınan yangınla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Orman yangınıyla ilgili Akseki Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında orman yangınının s¸u"pheli A.Y. tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin, bugün sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 'Kasten Orman Yangınına Neden Olma' suc¸undan tutuklandığı bildirildi. Soruşturma işlemlerine çok yönlü olarak titizlikle devam edildiği bildirildi.

(İHA)

Akseki'deki orman yangınıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı
Akseki'deki orman yangınıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı
Akseki'deki orman yangınıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı
Akseki'deki orman yangınıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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