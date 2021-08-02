Akseki'deki orman yangınında kekliklerini yanmış halde bulan kişi, gözyaşlarına hakim olamadı

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınında beslediği kekliklerini yanmış halde bulan kişi, yardıma gidenler tarafından teselli edildi.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınında beslediği kekliklerini yanmış halde bulan kişi, yardıma gidenler tarafından teselli edildi.

İlçede Kepezbeleni Mahallesi'nde 29 Temmuz'da gece saatlerinde çıkan ve 4 mahallede etkili olan yangını havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yerleşim alanlarındaki alevlerin kontrol altına alındığı yangında orman alanları, evler, seralar yandı, çok sayıda hayvan da telef oldu.

Hocaköy Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Bayram Yaşar, alevlerin yerleşim alanlarına sıçrama riski nedeniyle ayrıldığı evine döndüğünde beslediği 15 keklikten 3'ünü yanmış halde buldu.

Telef olan keklikleri eline alan Yaşar, duygulu anlar yaşadı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Yaşar'ı, bölgeye yardım için gelen gönüllüler teselli etti.

Yangında tarlasını da kaybeden Yaşar, "Hiç böyle yangın görmedim. Gözüm gibi baktığım kekliklerim yandı. Her gün onları besliyordum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu