Akseki'deki orman yangınına ailesiyle müdahale eden genç yaralandı
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Akseki'deki orman yangınına ailesiyle müdahale eden genç yaralandı

Akseki'deki orman yangınına ailesiyle müdahale eden genç yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına ailesiyle müdahale ederken yaralanan 17 yaşındaki gence, teşekkür belgesi verildi.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına ailesiyle müdahale ederken yaralanan 17 yaşındaki gence, teşekkür belgesi verildi.

Kepezbeleni Mahallesi'nde 29 Temmuz'da başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Güneykaya Mahallesi'ni tehdit etti.

Vatandaşlar, alevleri durdurmak için bazı ağaçları keserek ve tırmıklarla müdahale ederek söndürme çalışması yapan orman işçilerine destek oldu. Bu sırada ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan 17 yaşındaki Ramazan Uzun, hastaneye kaldırıldı.

Kaymakam Volkan Hülür, İlçe Belediye Başkanı İbrahim Özkan ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Yaldırak, ayağında kırık olduğu belirlenen ve taburcu edilen Uzun'u evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hülür, yangın söndürme çalışmalarına sunduğu katkıdan dolayı Uzun'a teşekkür belgesi verdi.

Ramazan Uzun'un babası Ferhat Uzun, yangının mahallelerine doğru ilerlediğini görünce kadın erkek herkesin ormana koştuğunu söyledi.

Orman ekibi çalışanlarına yardım etmek için motorlarla ağaç kesimine destek olduklarını vurgulayan Uzun, "Yangın yaklaştığında oğlumdan ayrılmıştım, büyük ağaçlara gidiyordum. Oğlum talihsiz bir kaza yaşadı. Doktor, oğlumun üç ay sonra normal hayatına devam edebileceğini söyledi. Devletimizden Allah razı olsun, havadan ve karadan yetişmeseler köyümüzü kurtaramazdık. Helikopterler yetişti. Allah razı olsun. Arazözde çalışan arkadaşlara çok teşekkür ederim, bizi yönlendirdiler, köyümüzü kurtardık." sözlerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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