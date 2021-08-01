Akseki'deki orman yangını devam ediyor
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Akseki'deki orman yangını devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Ayşe Çatlı - Haberler | Güncel

- Akseki'deki orman yangını devam ediyor Yangın Güğlen Dağında etkili oluyor Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

- Akseki'deki orman yangını devam ediyor

Yangın Güğlen Dağında etkili oluyor

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kepezbeleni Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz gecesi çıkan yangında söndürme çalışmaları sürüyor.

Gece boyunca karadan yapılan müdahaleye sabah saatlerinden itibaren havadan da başlandı. Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda vatandaşlar da destek veriyor.

Hocaköy'deki yangınları sabaha karşı kontrol altına alındığı ve söndürme çalışmaları halen devam ediyor.

Güğlen Dağında yoğun şekilde devam eden yangın Güneykaya Mahallesi'ne yönelik tehdit devam ediyor. Yangının yayılmaması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. İş makinaları ile yangının önünün kesilmesi için çalışmalar devam ediyor. Güneykaya Mahallesi halkından eli kazma kürek tutan kadın erkek herkes yangın söndürme ekiplerine yardım ediyorlar. Hayvanları ile de malzeme taşıyorlar. Mahalleye yangının sıçramaması için yangın işçileri ile köylüler canla başla mücadele ediyor.

Çevre illerden gelen çok sayıda orman işçisi ve arozözlerle ve köylülerle yangına müdahale ediliyor.

Hocaköy Mahallesi'nde ve Kepezbeleni Mahallelerinde ise yangında binlerce zeytin ağaçları, badem, incir, üzüm ve zeytin bahçelerinin zarar gördü.

Akseki'deki orman yangını devam ediyor
Akseki'deki orman yangını devam ediyor
Akseki'deki orman yangını devam ediyor
Akseki'deki orman yangını devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayşe Çatlı

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