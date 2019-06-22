Akseki'de yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı (2)
YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU CİDDİAntalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada, sürücü Memiş Dilek (27) ile aralarından 5 çocuğun da bulunduğu 25 yaralının tedavileri hastanelerde devam ediyor.
YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU CİDDİ
Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada, sürücü Memiş Dilek (27) ile aralarından 5 çocuğun da bulunduğu 25 yaralının tedavileri hastanelerde devam ediyor. Yaralılardan 4'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Konya'dan Antalya'ya seyreden Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün, yağmur nedeniyle kaydığı, sürücü Memiş Dilek'in direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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