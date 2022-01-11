AKSEKİ'DE YOĞUN KAR; ALACABEL MEVKİİNDE KARAYOLLARI EKİPLERİNİN YOĞUN MESAİSİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AKSEKİ'DE YOĞUN KAR; ALACABEL MEVKİİNDE KARAYOLLARI EKİPLERİNİN YOĞUN MESAİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Akseki ilçesinde Akdeniz'i İç Anadolu'yu bağlayan yollardan Antalya-Konya karayolundaki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı etkili oldu.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde Akdeniz'i İç Anadolu'yu bağlayan yollardan Antalya-Konya karayolundaki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı etkili oldu.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolundaki 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde gece başlayan kar yağışı, devam ediyor. Bölgede kar kalınlığı Alacabel'in zirvesinde 50 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, yolda kar tutmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar kürüme araçlarıyla yolda temizleme çalışması yapılıyor. Ekipler, aracında zincir bulunmayan sürücülerin Alacabel mevkisinden geçişine izin verilmiyor.

AKSEKİ'DE YOĞUN KAR; ALACABEL MEVKİİNDE KARAYOLLARI EKİPLERİNİN YOĞUN MESAİSİ

AKSEKİ'DE YOĞUN KAR; ALACABEL MEVKİİNDE KARAYOLLARI EKİPLERİNİN YOĞUN MESAİSİ

AKSEKİ'DE YOĞUN KAR; ALACABEL MEVKİİNDE KARAYOLLARI EKİPLERİNİN YOĞUN MESAİSİ

Bu iki güne dikkat! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak

Bu iki güne dikkat! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak

 Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem! Türkiye'de de hissedildi

Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem! Türkiye'de de hissedildi

 Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title