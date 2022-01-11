AKSEKİ'DE YOĞUN KAR; ALACABEL MEVKİİNDE KARAYOLLARI EKİPLERİNİN YOĞUN MESAİSİ
Antalya'nın Akseki ilçesinde Akdeniz'i İç Anadolu'yu bağlayan yollardan Antalya-Konya karayolundaki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı etkili oldu.
AKDENİZ, MERSİN (DHA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde Akdeniz'i İç Anadolu'yu bağlayan yollardan Antalya-Konya karayolundaki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı etkili oldu.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolundaki 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde gece başlayan kar yağışı, devam ediyor. Bölgede kar kalınlığı Alacabel'in zirvesinde 50 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, yolda kar tutmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar kürüme araçlarıyla yolda temizleme çalışması yapılıyor. Ekipler, aracında zincir bulunmayan sürücülerin Alacabel mevkisinden geçişine izin verilmiyor.