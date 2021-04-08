Akseki'de yenilenen halı sahanın açılışı yapıldı
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Akseki'de yenilenen halı sahanın açılışı yapıldı

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Akseki'de yenilenen halı sahanın açılışı yapıldı

Akseki ilçesinde belediye tarafından yenilenen halı saha hizmete sunuldu.

Akseki ilçesinde belediye tarafından yenilenen halı saha hizmete sunuldu.

???????Cevizli Mahallesi'ndeki mevcut spor tesislerinin oyun alanlarının ve parkların bakımlarını yapan Akseki Belediyesi halı saha çalışmalarını kısa süre içinde tamamladı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, "Kovid-19 salgını boyunca sosyal projelere ağırlık verdik, vatandaşlarımızın yanında olduk. Bir yandan da, tabiri yerinde ise sokakların boş olmasını değerlendirdik ve Akseki'yi adeta bakıma aldık. Yolları, caddeleri, sokakları yeniledik. Yaşlılarımızın rahat yürümesi için yürüyüş yolları yaptık, sokakları parke taşları ile döşedik. Bir yandan da çocuklarımız ve gençlerimiz için ilçemize yeni spor tesisleri hazırladık. Halı sahamızı tamamladık. Cevizli Mahalle'mizde bulunan halı sahamızı da baştan aşağıya yeniledik. Zeminini çimle kapladık." diye konuştu.

Halı sahanın açılışına AK Parti İlçe Başkanı Halis Lütfi Gündoğdu ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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