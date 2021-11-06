Akseki'de Vehbi Güleç Anaokulu açıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde hayırsever Vehbi Güleç tarafından yaptırılan anaokulu, törenle hizmete girdi.

Vali Ersin Yazıcı, okulun açılışında, Vehbi Güleç'e böyle bir anaokulu kazandırdıkları için teşekkür etti.

Antalya'da çok sayıda hayırsever bulunduğunu ve güzel işlere imza attıklarını aktaran Yazıcı, bu işin parayla değil, gönül güzelliğiyle olduğunu bildirdi.

Devletin Okullar yaptırdığını ancak hayırseverlerin katkısının bu işi daha da güzelleştirdiğini, moral ve motivasyonu artırdığını anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Okulumuz hayırlı uğurlu olsun, ana sınıfımızda yetişecek çocuklar başta Akseki olmak üzere Antalya'mıza güzel hizmetler sunacaklarına, bu memlekete hayırlı evlatlar olacaklarına inancımız tamdır. Siz buraya bize hediye ettiniz, biz de Akseki'ye, Antalya'ya ülkeye faydalı yararlı ülkesini milletini seven, insani değerlerle donatılmış milli manevi değerlere sahip çocuklar yetiştireceğiz. Bunun sözünü size veriyoruz."

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de hayırseverlerin çok önemli işlere vesile olduklarını belirtti.

İş insanı Vehbi Güleç de kendisine böyle bir imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karakaş da Antalya'da 2002'de 8 bin 354 olan derslik sayısının bugün 22 bin 426'ya ulaştığını, bunun yüzde 46'sının hayırseverler tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açılışın ardından Vali Yazıcı ve beraberindekiler öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet etti. AHENK Projesi kapsamında Akseki Ali-Hasan Coşkun Kardeşler İlkokulu'ndaki Milli Kültür Öğeleri Sergisi'ni gezen Yazıcı, öğrencilerden sergi hakkında bilgi aldı. Ardından Akseki Emine-Ahmet Böküşoğlu Ortaokulu Robotik kodlama atölyesini ziyaret eden Yazıcı, öğrencilere kitap okudu.

Daha sonra Yazıcı ve beraberindekiler, Akseki Akşahap Mahallesi'nde Antalya Valiliğince finanse edilen Akseki Akşahap Mahallesi Köy Okulu restorasyonu açılış törenine katıldı.

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