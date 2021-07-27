Akseki ilçesinde üreticilere sulama borusu desteği
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Akseki ilçesinde üreticilere sulama borusu desteği

Akseki ilçesinde üreticilere sulama borusu desteği
Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Ekonomi

Tarımsal sulamada kapalı sulama sisteminin yaygınlaşması amacıyla Akseki ilçesinde üreticilere sulama borusu desteği verildi.

Tarımsal sulamada kapalı sulama sisteminin yaygınlaşması amacıyla Akseki ilçesinde üreticilere sulama borusu desteği verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yerelden kalkınma hedefiyle çalışmalar gerçekleştiren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ilçe ilçe gezerek üreticinin sorunlarını dinliyor, eksiklerini yerinde tespit ediyor.

Yapılan incelemeler sonrası tarım arazilerine açık ve kapalı sulama tesisi kurulması için plan ve proje çalışmaları yapılıyor, sulama borusu desteği sağlanıyor.

Bu kapsamda Çaltılıçukur Mahallesi'ndeki üreticilere, kapalı devre sulama sistemi kurulması için sulama borusu yardımında bulunuldu.

Üreticilerle işbirliğinde kurulacak kapalı sistem sulama sistemiyle Çaltılıçukur Mahallesi'ndeki çiftçiler modern sulama yöntemleriyle tanışırken, su israfı önlenecek, ürün çeşitliliği ve verim artacak.

Akseki ilçesinde üreticilere sulama borusu desteği
Akseki ilçesinde üreticilere sulama borusu desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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