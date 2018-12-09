Akseki'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Akseki'den Manavgat yönüne giden Erdem Yağcı'nın (61) kullandığı 05 DJ 444 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Nizamettin Duyar (52) idaresindeki 51 BK 633 plakalı sebze yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada, kamyonette sıkışan sürücü Yağcı hayatını kaybetti. Kamyonetteki Kemal Çetin (58) ve kamyonda bulunan Tarık Öztemur (44) ise yaralandı. Kamyon sürücüsü Nizamettin Duyar ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.