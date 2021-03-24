Akseki'de sokak hayvanları aşılanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akseki'de sokak hayvanları aşılanıyor

24.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:21

Akseki ilçesinde Alanya Belediyesi tarafından getirilen mobil araçla sokak hayvanları aşılanıp kısırlaştırıldı.

Akseki ilçesinde Alanya Belediyesi tarafından getirilen mobil araçla sokak hayvanları aşılanıp kısırlaştırıldı.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün kırsal mahallelerde çalışmalarına devam veren ekipleri, sokak hayvanlarını aşılayıp kısırlaştırıyor. Bu kapsamda Akseki ilçesindeki sokak hayvanlarını aşılayıp kısırlaştıran ekipler, sokak hayvanlarının korunması ve sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri adına çalışmalarına devam ediyor.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının her zaman yanında olduğunu belirtti.

Akseki'de sokak hayvanları aşılanıyor
Akseki'de sokak hayvanları aşılanıyor
Akseki'de sokak hayvanları aşılanıyor
Akseki'de sokak hayvanları aşılanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Vladimir Putin Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Binnur Kaya Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akseki'de sokak hayvanları aşılanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 17:30:04. #1.16#
title