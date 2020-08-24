Akseki'de seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Akseki ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.
24.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:21
Akseki ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Batuhan Gediktaş'ın kullandığı 07 EO 166 plakalı otomobilin motor kısmından, Akseki-Manavgat kara yolu Taşkesiği Mahallesi yakınında seyrederken dumanlar yükselme başladı.
Dumanları fark eden Gediktaş, aracını yol kenarına park etti. Sürücünün motor kaputunu açmasıyla araçtan alevler çıkmaya başladı.
Alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.
Gediktaş'ın haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki ve ormandaki yangını söndürdü.
Büyük bölümü yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA