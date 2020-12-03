Akseki'de seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı
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Akseki'de seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı

03.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:57
Akseki'de seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı

Akseki ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tırın dorsesinde hasar oluştu.

Akseki ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tırın dorsesinde hasar oluştu.

Süleyman Kıyak'ın kullandığı 42 AAR 784 plakalı tırın dorsesi, Konya-Antalya kara yolunun Geriş Mahallesi kavşağında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevleri fark ederek tırı yolun kenarına park eden sürücü, yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti.

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İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tırın dorsesinde hasara yol açtı.

Karayolları ekipleri yolda temizleme çalışmaları yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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