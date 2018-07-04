Akseki'de Senato Toplantısı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) senato toplantısı, Akseki ilçesinde gerçekleştirildi.

Akseki Meslek Yüksek Okulu salonunda yapılan toplantıda, ilçeye orman fakültesi ile sivil savunma itfaiyecilik yüksek okulunun kurulmasına oy birliğiyle karar verildi.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı başkanlığında gerçekleştirilen ve üniversiteyle ilgili çeşitli konuların görüşüldüğü toplantı iki saat sürdü.

Rektör Pınarbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıda Akseki'ye fakülte ve yüksek okul kurulması için karar aldıklarını belirtti.

Orman fakültesi bünyesinde ise orman mühendisliği, peyzaj mimarlığı, orman endüstri mühendisliği ve yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümlerinin olacağını işaret eden Pınarbaşı, şunları kaydetti:

"Akseki'de sivil savunma itfaiyecilik yüksek okulu kurulması kararı alındı. Senato kararımızın ardından fakültelerimizin YÖK, MEB ve Bakanlar Kurulunca onaylanması süreçlerinde Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun her türlü desteği vereceğini biliyoruz."

Toplantının ardından Akseki Belediyesine ait Marla mutfağındaki yemek programına, İlçe Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve hayırseverler katıldı.

Protokol ve senato üyeleri, ilçedeki tarihi ve turistik mekanları gezdi.