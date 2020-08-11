Akseki'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Akseki ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
11.08.2020 09:53 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:02
Akseki ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Hacı Şahin'in kullandığı 38 ADK 099 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat kara yolu Taşlıca Mahallesi yakınlarında sürücünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Şahin ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kazayı görenler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kaynak: AA