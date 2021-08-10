Akseki'de orman yangını çıkardığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgede meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Bu kapsamda, Akseki ilçesi Kepezbelen bölgesinde orman yangını çıkardığı öne sürülen A.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten orman yangınına neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam