Akseki'de Orman Yangını

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Akseki'nin Cemerler Mahallesi yakınlarında makilik sarp alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye gönderildi.

7 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 60 orman işçisiyle yapılan müdahaleye, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla söndürüldü. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yaklaşık 1 hektar makilik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince araştırılıyor. - ANTALYA