Akseki'de orman ve tarım arazisinde yangın

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, yaban domuzlarını korkutmak için yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle yaklaşık iki hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü.

Güçlüköy Mahallesi'nin Uşacık mevkiinde oturanlar, zeytin ağaçlarına zarar verdiği gerekçesiyle saat 12.30 sıralarında ateş yakarak yaban domuzlarını korkutmak istedi. Rüzgarın etkisiyle alevlerin tarım arazisine sıçramasıyla başlayan yangın, büyüyerek ormanlık alana da sıçradı. Yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracıyla karadan, iki yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangında yaklaşık iki hektar orman alanı ve tarım arazisi zarar gördü.



Kaynak: DHA

- Antalya