Akseki'de öğrencilere kitap hediye edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akseki'de öğrencilere kitap hediye edildi

Akseki'de öğrencilere kitap hediye edildi
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında Akseki ilçesindeki öğrencilere kitap hediye edildi.

Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında Akseki ilçesindeki öğrencilere kitap hediye edildi.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, yaptığı açıklamada, Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında başlatılan proje ile okumayı teşvik etmek amacıyla da çalışmalar yapıldığını belirtti.

Bu doğrultuda öğrencilere yarı yıl tatilinde arkadaşlık etmesi için 787 öğrenciye, birer kitap hediye ettiklerini anlatan Hülür, "Kitaplarımızla okuma gücümüzü ve alışkanlığımızı geliştireceğiz. İşin sonunda kendine güvenen, yetiştiren, bilgili ve saygılı nesiller yetiştirmiş olacağız. Umarım öğrenci kardeşlerimiz onlara emanet ettiğimiz kitaplara hep sahip çıkarlar." ifadelerini kullandı.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title