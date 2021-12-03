Akseki'de öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verdi - Haberler
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Akseki'de öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verdi

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Akseki'de öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verdi

Antalya'nın Akseki ilçesi Cevizli Mahallesindeki tüm öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesi Cevizli Mahallesindeki tüm öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.

Cevizli İlkokulu ve Cevizli Ortaokulu ile Kaya Özen Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen 39. Jandarma Trafik Timi Komutanlığı ekipleri, genel trafik kuralları, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, yaya geçitlerinde öğrencilerin hareket tarzı eğitimi verdi.

Jandarma ekipleri, emniyet kemeri ve kask kullanımın önemi ve okul servis araçlarında öğrencilerin hareket tarzı konularında da uyarılarda bulundu.

Eğitimlere mahalledeki okullardan 96 öğrencinin katıldığı bildirildi.

Öğrenciler ise okul bahçelerinde uygulamalı bölümlerin de yer aldığı eğitimlerin keyifli geçtiğini dile getirdi.

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AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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