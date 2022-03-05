Akseki'de öğrenciler arasında "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası - Haberler

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Akseki'de öğrenciler arasında "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası

AA, Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Akseki'de öğrenciler arasında

Antalya'nın Akseki ilçesinde düzenlenen "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde düzenlenen "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın önderliğinde başlatılan Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında Ali Hasan Coşkun Kardeşler İlkokulu öğrencilerince turnuva düzenlendi.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, turnuvada başarılı olan öğrencilere belgelerini ve ödüllerini verdi.

Hülür, dereceye giren öğrencilerle mangala oynayacağını belirtti.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Ersin Yazıcı, Hisarcık, Antalya, Akseki, Güncel, Haberler

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