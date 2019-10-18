Akseki'de "Muhtarlar Günü" etkinliği

18.10.2019 16:10

Antalya'nın Akseki ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Belediye tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan Demirciler Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, muhtarların devletle halk arasında köprü olduğuna işaret etti. Yılmaz, Barış Pınarı Harekatına da muhtarların destek verdiğini vurguladı.

Etkinliğe Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da katıldı.

Kaynak: AA