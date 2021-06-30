Akseki'de mezarlıkta yangın çıktı

Akseki ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akseki ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çanakpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Akseki Orman İşletme Şefliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle kabristandaki bazı ağaçlar ve mezarlar zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu