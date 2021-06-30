Akseki'de mezarlıkta yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akseki'de mezarlıkta yangın çıktı

Akseki'de mezarlıkta yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Akseki ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akseki ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çanakpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Akseki Orman İşletme Şefliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle kabristandaki bazı ağaçlar ve mezarlar zarar gördü.

Akseki'de mezarlıkta yangın çıktı
Akseki'de mezarlıkta yangın çıktı
Akseki'de mezarlıkta yangın çıktı
Akseki'de mezarlıkta yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
BAĞCILAR'DA İLKOKULUN ÇATISINDA YANGIN-1
BAĞCILAR'DA İLKOKULUN ÇATISINDA YANGIN-1
KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ
KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Emre Kocadağ Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akseki'de mezarlıkta yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 17:42:29. #1.16#

title