Akseki'de mehter takımından vatandaşlara "evde kal" çağrısı Antalya'nın Akseki ilçesinde sokakları gezen mehter takımı, koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması için vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde sokakları gezen mehter takımı, koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması için vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.

Geleneksel kıyafetleriyle sokak sokak gezen mehter takımı, marşlarını evlerinde bekleyen vatandaşlar ve sağlık çalışanları için çaldı.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan'ın da eşlik ettiği mehter takımı, devlet hastanesi ve sağlık ocağı önünde bir süre konser verdi.

Mehter takımında yer alanların maske ve eldiven taktığı görüldü. Mehteranı, ellerindeki Türk bayrakları ile karşılayan ilçe sakinleri de söylenen marşlara evlerinin balkon ve pencerelerinden alkış ve dualarla eşlik etti.

Devlet hastanesinin önünde bekleyen sağlık çalışanlarına hitap eden Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, "Sizlerin bu yoğun çalışma günlerinizde yanınızda olmak istedik. İnşallah bu hastalık, birlik ve beraberlik içerisinde, omuz omuza dayanışma ile ülkemizden ve tüm dünyadan gidecek." ifadelerini kullandı.

Özkan, vatandaşlara da "evinizden çıkmayın" uyarısı yaptı.

Kaynak: AA