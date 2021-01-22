Akseki'de kurallara uyan sürücülere plaket
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Akseki'de kurallara uyan sürücülere plaket

22.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:48
Akseki'de kurallara uyan sürücülere plaket

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, kurallara uyan, duyarlı ve bilinçli sürücülere plaket verdi.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, kurallara uyan, duyarlı ve bilinçli sürücülere plaket verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" ve "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" projeleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Kaymakam Hülür ile İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Yaldırak'ın da katıldığı törende, çeşitli meslek gruplarından son beş yılda trafik kazasına karışmayan, hakkında trafikle ilgili idari para cezası düzenlenmeyen 3 kişiye plaket verildi.

Sürücüler Abdullah Arslan, Ali Koca ve Hüseyin Cingöz, kuralların hayat kurtardığını ifade etti.

Akseki'de jandarma ekiplerince uygulanan eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları sayesinde kaza sayılarında ciddi düşüş yaşandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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