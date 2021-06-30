Akseki'de Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Akseki'de Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenlendi

Akseki'de Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Akseki ilçesinde düzenlenen Kızılay'a kan bağışı kampanyasında 91 ünite kan toplandı.

Akseki ilçesinde düzenlenen Kızılay'a kan bağışı kampanyasında 91 ünite kan toplandı.

Antalya Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından Akseki Belediyesi hizmet binası önünde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kampanyaya ilgi gösteren vatandaşlar 91 ünite kan bağışında bulunuldu. Başvuran 9 kişinin ise çeşitli nedenlerden dolayı 9 kanı alınmadı.

İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de kampanya kapsamında kan verdi. ???????

Akseki'de Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenlendi
Akseki'de Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenlendi
Akseki'de Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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