Akseki'de kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi

Antalya'nın Akseki ilçesinde sürücülere yönelik kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde sürücülere yönelik kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi yapıldı.

İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Trafik ekipleri, kar ve buzlanma nedeniyle yollarda oluşabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla kış lastiği ve emniyet kemeri kontrolü yaptı.

Herhangi bir cezai işlemin uygulanmadığı denetimde sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu