Akseki'de kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akseki'de kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi

01.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:56
Akseki'de kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi

Antalya'nın Akseki ilçesinde sürücülere yönelik kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde sürücülere yönelik kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi yapıldı.

İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Trafik ekipleri, kar ve buzlanma nedeniyle yollarda oluşabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla kış lastiği ve emniyet kemeri kontrolü yaptı.

Herhangi bir cezai işlemin uygulanmadığı denetimde sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Özgür Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Defne Samyeli Bülent Serttaş
Spor Okan Buruk Hakan Kutlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ahmetli Oyunlar Hisarcık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akseki'de kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 10:56:35. #1.16#
title