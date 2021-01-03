Akseki'de kış hazırlıkları

Akseki ilçesinde kar ve sağanak sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye olarak kış şartlarına yönelik gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

İlçede olası kar yağışı sonucu yaşanabilecek don ve buzlanma ya da sağanak sonrası oluşabilecek su birikintileri, taşkın olaylarına karşı ekiplerin gerekli hazırlıkları yaptıklarını anlatan Özkan, rögar kapaklarının temizlik ve bakımlarının yapıldığını kaydetti.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 20 personel ve 7 iş makinesinin göreve hazır olduğunu belirten Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

Özkan, sokak hayvanlarına yönelik de mama ve su miktarlarını artırdıklarını, sık sık kontrollerinin yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu