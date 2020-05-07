Akseki'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri
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Akseki'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri

Akseki'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri
07.05.2020 20:20 | Son Güncelleme: 07.05.2020 20:20

Antalya'nın Akseki ilçesinde "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hafta dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşlara trafik eğitimi verdi ve trafik kuralları hakkında broşür dağıttı.

Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu öğrencilerinin hazırladıkları video da Hasan Hüsnü Erdem Camisi'nin duvarına yansıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Hazırlanan videoda vatandaşların kurallara uymaları gerektiği ve trafik kuralları ile ilgili bilgiler yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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