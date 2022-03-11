Akseki'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Akseki ilçesinde düzenlenen Kızılay'a kan bağışı kampanyasında 119 ünite kan toplandı.
ANTALYA (AA) - Akseki ilçesinde düzenlenen Kızılay'a kan bağışı kampanyasında 119 ünite kan toplandı.
Antalya Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından Akseki Yukarı Çarşı ve Akseki Alkü Meslek Yüksekokulu önünde kan bağışı kampanyası düzenledi.
Kampanyaya ilgi gösteren vatandaşlar, 119 ünite kan bağışında bulundu. Başvuran 15 kişinin ise çeşitli nedenlerden dolayı kanı alınmadı.
AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel