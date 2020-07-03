Akseki'de kan bağış kampanyasına destek Antalya'nın Akseki ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun gösterdi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun gösterdi.

Akseki Belediyesi ve Akseki Kızılay Kan Bağışı Merkezinde kurulan noktalarda 72 kişi kan bağışında bulundu.

Kan toplama aracını ziyaret eden AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ise görev yapan sağlık çalışanlarından bilgi aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovit-19) sürecinde kan bağışının daha da önemli olduğu belirten Çokal, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA