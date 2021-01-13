Akseki'de kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Akseki'de kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

13.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:58
Akseki'de kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Akseki ilçesinde kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Akseki ilçesinde kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ali Selek'in kullandığı 07 BRS 38 plakalı hafif ticari araç, Akseki-Seydişehir kara yolu Manayıt mevkisinde aynı yönde seyreden Murat Gül idaresindeki 07 LB 530 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada sürücü Selek ile araçta bulunan Ali Sami Avuçalmaz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Samet Aybaba Tolga Ciğerci
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akseki'de kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 12:59:49. #1.14#
title