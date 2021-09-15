Akseki'de kaçak kazı yapan bir şüpheli yakalandı, firari hemşire aranıyor - Haberler
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Akseki'de kaçak kazı yapan bir şüpheli yakalandı, firari hemşire aranıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Akseki'de kaçak kazı yapan bir şüpheli yakalandı, firari hemşire aranıyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak kazı yapan bir şüpheli yakalandı, olay yerinden kaçan diğer erkek hemşire şüphelisini arama çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak kazı yapan bir şüpheli yakalandı, olay yerinden kaçan diğer erkek hemşire şüphelisini arama çalışmaları sürüyor.

Akseki'de Cevizli Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jasat timi tarafından Kuyucak Mahallesi Baharcık Yaylası mevkiinde izinsiz kazı yapıldığını tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda M. Ü. İsimli şüpheli gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan O.Ü. İsimli erkek şüphelinin Akseki Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı tespit edildi.

Ekiplerin O. Ü.'yü yakalama çalışmaları sürüyor. - ANTALYA

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Haber: Akseki'de kaçak kazı yapan bir şüpheli yakalandı, firari hemşire aranıyor - Haberler
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