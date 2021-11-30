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Akseki'de jandarmalar sokak hayvanlarını besliyor

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, sokak hayvanlarına kendi imkanlarıyla aldıkları mamaları dağıtıyor.

Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, sokak hayvanlarına kendi imkanlarıyla aldıkları mamaları dağıtıyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin devriye görevleri sırasında gördükleri sokak hayvanlarıyla yakından ilgileniyor. Askerler, kendi imkanlarıyla temin ettikleri mamaları hayvanlara veriyor.

Özellikle Toros Dağları'nın eteklerinde yiyecek bulmakta zorlanan köpekleri kontrol eden jandarma ekipleri yaralı, hasta ve bakıma muhtaç hayvanları yetkililere bildiriliyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıca sokak hayvanları için köpek ve kedi kulübesi yaparak ihtiyaç olan bölgelere yerleştirecek.

Akseki'de jandarmalar sokak hayvanlarını besliyor

Akseki'de jandarmalar sokak hayvanlarını besliyor

Akseki'de jandarmalar sokak hayvanlarını besliyor

Akseki'de jandarmalar sokak hayvanlarını besliyor

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AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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