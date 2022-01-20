Akseki'de jandarmadan çocuklara trafik eğitimi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Akseki ilçesinde trafik ekipleri, ilköğretim öğrencilerine teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Ekipleri, jandarma sorumluluk bölgesindeki ilköğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilere yönelik teorik ve uygulamalı trafik eğitimleri gerçekleştiriliyor.

Eğitimlere jandarma trafik timleri de katılarak, öğrencilere trafikte nasıl hareket etmeleri gerektiği uygulamalı olarak anlatılıyor.

Trafik kazaları sonucunda yaşanan ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi için denetimler aralıksız sürdürülürken, her sorunda olduğu gibi trafik sorununun da kalıcı çözümünün eğitilmiş yol kullanıcıları olduğu bilinciyle hareket edilerek, geleceğin yayaları, sürücüleri, anne ve babaları olacak olan öğrencilere trafik bilincinin yerleştirilmesi amacıyla eğitimler okulların açık olduğu eğitim öğretim günleri kapsamında devam edileceği bildirildi.

Öte yandan ekiplerce öğrencilere trafikle ilgili boyama kitapları hediye edildi.