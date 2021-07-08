Akseki'de jandarma ekiplerince 22 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Akseki'de jandarma ekiplerince 22 kök Hint keneviri ele geçirildi

Akseki'de jandarma ekiplerince 22 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Akseki ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, ormanlık alana ekili 22 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Akseki ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, ormanlık alana ekili 22 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşık bir aylık fiziki takip sonucu Cevizli Mahallesi eski Beyşehir yolu mevkisinde, M.S. tarafından yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Yapılan operasyonda ormanlık alanda ekili 22 kök Hint kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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