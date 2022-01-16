Akseki'de jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını besledi

Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sokak hayvanlarını besledi.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi için çalışma başlattı.

Aynı zamanda devriye görevini sürdüren ekipler, yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için doğaya yem bıraktı. Sokak hayvanlarını da elleriyle besleyen jandarma, yaralı ve güçsüz hayvanların tedavi edilmesi için yetkililere bilgi verdi.