Akseki'de jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını besledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akseki'de jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını besledi

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sokak hayvanlarını besledi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sokak hayvanlarını besledi.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi için çalışma başlattı.

Aynı zamanda devriye görevini sürdüren ekipler, yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için doğaya yem bıraktı. Sokak hayvanlarını da elleriyle besleyen jandarma, yaralı ve güçsüz hayvanların tedavi edilmesi için yetkililere bilgi verdi.

Akseki'de jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını besledi

Akseki'de jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını besledi

Akseki'de jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını besledi

Son dakika haberi: Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 15 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 15 kişi yaralandı

 TEM'de 12 araç birbirine girdi, bölgede uzun kuyruklarla oluştu

TEM'de 12 araç birbirine girdi, bölgede uzun kuyruklarla oluştu

 Baraj nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli'nde, vatandaşlara mezarlarını taşımaları için anonslar yapılıyor

Baraj nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli'nde, vatandaşlara mezarlarını taşımaları için anonslar yapılıyor
AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sokak hayvanlarını besledi.

title