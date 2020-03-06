Akseki'de jandarma ekipleri kadınlara karanfil dağıttı

06.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:26

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilçedeki kadınlara karanfil dağıttı.

Kadınlar uygulamadaki memnuniyetlerini dile getirerek, karanfil dağıtan ekiplere teşekkür etti.



Kadınlar, güvenlik güçlerine dua etti.

Ekipler daha sonra Akseki Devlet Hastanesi Merkezinde görevli kadın sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, personele ve hastalara karanfil verdi.

Kaynak: AA