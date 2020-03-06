Akseki'de jandarma ekipleri kadınlara karanfil dağıttı
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Akseki'de jandarma ekipleri kadınlara karanfil dağıttı

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilçedeki kadınlara karanfil dağıttı.

06.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:26
Akseki'de jandarma ekipleri kadınlara karanfil dağıttı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart kapsamında ilçedeki kadınlara karanfil dağıttı.

Kadınlar uygulamadaki memnuniyetlerini dile getirerek, karanfil dağıtan ekiplere teşekkür etti.


Kadınlar, güvenlik güçlerine dua etti.

Ekipler daha sonra Akseki Devlet Hastanesi Merkezinde görevli kadın sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, personele ve hastalara karanfil verdi.

Kaynak: AA

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