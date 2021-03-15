Akseki'de İlçe Av Komisyonu toplantısı yapıldı

Akseki'de 2021-2022 Av Dönemi İlçe Av Komisyonu Toplantısı Akseki Kaymakamı Volkan Hülür başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Akseki'nin idari sınırları içerisinde av hayvanlarının korunması, yabani hayvanların üreme süreleri, genel ve devlet avlakları, ava kapatılan avlaklar, yaban hayatı yerleştirme sahaları değerlendirildi.

Yeni av sezonu öncesi doğaya yeniden yaban hayatı yerleştirme faaliyetleri ele alınan toplantıda, avcıların avlanma ile ilgili dikkat etmeleri gereken hususlar, usulsüz avlanma ile ilgili yapılacak idari ve cezai işlemler konuları görüşüldü ve bu doğrultuda kararlar alındı.

Toplantıya, Kaymakam Hülür'ün yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Onur Yaldırak, İlçe Emniyet Amiri Ali Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı ile Akseki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Mestan Hisarkaya katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu