Akseki'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı (2)

25.09.2019 11:46

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada aynı araçta bulunan Masum Tuncel, Mehmet Ali Tuncel, Bişar Tuncel ve Mecit Tuncel'in yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yaralıların kimlik bilgileri de araştırılırken, tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA