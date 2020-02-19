Akseki'de hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
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Akseki'de hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Akseki ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

19.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:10
Akseki'de hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Komutanlığı ekipleri, Büyükalan Mahallesi'ndeki bir evden halılar ve elektrikli süpürgenin çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin bulunduğu otomobilin plakasını belirledi.

Antalya-Konya kara yolunda yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan otomobildeki H.D, F.S. ve O.B. gözaltına alındı.

Hırsılık olayını gerçekleştirdiklerini kabul eden şüpheliler, şikayetçinin zararını karşıladı.

Şüpheliler H.D, F.S. ve O.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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