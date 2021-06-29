Akseki'de hayırsever belediyeye minibüs bağışladı
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Akseki'de hayırsever belediyeye minibüs bağışladı

Akseki'de hayırsever belediyeye minibüs bağışladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Antalya'nın Akseki ilçesinde hayırsever bir vatandaş, belediyeye minibüs hibe etti.

Antalya'nın Akseki ilçesinde hayırsever bir vatandaş, belediyeye minibüs hibe etti.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, gazetecilere, isminin açıklanmasını istemeyen bir kişinin kendisine ulaşarak, belediyenin hizmetlerine katkıda bulunmak istediğini aktardı.

Bu doğrultuda hayırseverin bir minibüs hediye ettiğini anlatan Özkan, "Yardımsever bir kişi güzel bir hayırda bulundu. Kendisine bu hediyesi için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Minibüsün, belediye işlerinde kullanılmak üzere araç filosuna demirbaş olarak kaydedildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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