Akseki'de gül ve gül yağı üretimi projesi hayata geçirildi

Akseki'nin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla Isparta'dan getirilen gül fidanları toprakla buluşturuldu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Akseki Meslek Yüksek Okulu himayesinde gerçekleştirilen fidan dikim törenine Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Arslan ile davetliler katıldı.

Protokol üyeleri, törende gül fidanlarının dikimini gerçekleştirdi, can suyunu verdi.

Törende ayrıca dikimi yapılan gül bitkisi hakkında katılımcılara seminer de verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu