Akseki'de Çöp Depolama Alanı Toprakla Kapatılıyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde bulunan ve 25 Ağustos tarihinde çıkan yangın sonucu metan gazı patlamaları nedeniyle içten içe yanan çöp depolama alanı, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toprakla kapatılıyor.



Büyükşehir Belediyesi Akseki Koordinatörü İbrahim Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akseki ilçe merkezine bir kilometre mesafede bulunan Uzuntarla mevkisindeki çöp depolama alanında 25 Ağustos tarihinde yangın çıktığını ve çöplüğün içten içe yanması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çöplüğün tamamının toprakla kapatılma işlemlerine başlandığını söyledi.



Akseki merkeze yakın çöp depolama alanındaki yangının söndürülmüş durumda olduğunu söyleyen Özkan, şöyle konuştu:



"Çöplüğün üzerine toprak malzeme çekerek kapatma çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Çöplüğün Akseki merkeze çok yakın olması nedeniyle insan sağlığına zarar vermemesi için hızlı bir şekilde çalışma sürdürüyoruz. Çalışmalarımız yaklaşık bir ay sürecek."