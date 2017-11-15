Akseki'de Çevre Düzenlemesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'nin Cendeve Mahallesinde çevre düzenlemesi çalışması başlattı.



Büyükşehir Belediyesi Akseki Koordinatörü İbrahim Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in talimatıyla Cendeve Mahallesinde çocuk parkı ve spor alanları kazandırılması için çalışmalara başlandığını bildirdi.



Özkan, şöyle konuştu:



"Mahalle halkının spor yapabileceği spor aletleri yerleştirildi. Çocuklar için çeşitli oyun aletleri konuldu. Mahalle meydanından başlayarak mezarlığa giden 600 metrelik yolun düzenlemeleri tamamlandı. Bu yol üzerinde 3 bin metrekare kilit taş döşemesi başlatıldı. Bununla birlikte mezarlık çevre düzenleme çalışmaları da devam ediyor. Yapılan çalışmalarla mahallelerimizin daha modern ve estetik bir görünüme kavuşması için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor."



Cendeve Mahallesi Muhtarı Salih Çelik ise yapılan hizmetlerden dolayı Türel ve yetkililere teşekkür etti.