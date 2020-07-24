Akseki'de boş arazide çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Akseki ilçesindeki otluk alanda yangın çıktı.
24.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:23
Antalya'nın Akseki ilçesindeki otluk alanda yangın çıktı.
Öğretmenevleri mevkisinde bulunan boş arazideki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, yakın yerleşim yerlerindeki mahalle sakinlerini tedirgin etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınan yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Kaynak: AA