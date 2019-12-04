Akseki'de bağ evinde yangın
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Akseki'de bağ evinde yangın

Yangından görüntüler Vatandaşla röportaj ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesindeki bir bağ evinde çıkan yangın hasara yol açtı.

04.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:04

Yangından görüntüler

Vatandaşla röportaj - Antalya'nın ilçesindeki bir bağ evinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Güzelsu Mahallesi'ndeki bağ evi olarak kullanılan prefabrikten dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından bağ evi kullanılmaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Akseki'de bağ evinde yangın
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