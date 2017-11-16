Akseki'de Atletizm İl Seçmeleri

Antalya Atletizm İl Temsilciliği tarafından 2017 yılı faaliyet programı kapsamında Akseki ilçesinde bölgesel kros şampiyonası düzenledi.





Atletizm İl Temsilcisi Selahattin Mazı, 2017 yılı faaliyet programı kapsamında Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri ilk ve orta dereceli okulların katılımı ile "15 Temmuz Demokrasi Zaferi Şehidi Yasin Nuri Ağaroğlu Koşusu ve Bölgesel Kros Şampiyonası" düzenlediklerini söyledi.



Yarışmalara Akseki ilçesinden 50, İbradı ilçesinden 10 ve Gündoğmuş ilçesinden 25 sporcunun katıldığını ifade eden Mazı, yarışmada bin 500 metre bayanlar ve erkekler, 3 bin metre bayanlar ve erkekler, 2 bin metre bayanlarda dereceye giren sporcuların Aralık ayı sonunda Antalya'da yapılacak final yarışmasına katılmayı hak ettiklerini kaydetti.



Dereceye girenlere madalya ve katılım belgeleri verildi.