Akseki'de asfalt çalışması
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Akseki'de asfalt çalışması

Akseki'de asfalt çalışması
Habermetre - Haberler | Toplum

Akseki'de asfalt çalışmasıAntalya Büyükşehir Belediyesi Akseki'nin Sarıhaliller, Bucakalan ve Belenalan mahalle yollarında bakım onarım ve asfalt çalışması yaptı.

Akseki'de asfalt çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki'nin Sarıhaliller, Bucakalan ve Belenalan mahalle yollarında bakım onarım ve asfalt çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan yollarda yol genişletme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Akseki ilçesi Sarıhaliller, Bucakalan ve Belenalan mahalle yollarında bakım-onarım, genişletme, altyapı ve asfaltlama işlemleri tamamlandı. Vatandaşların ve mahalle muhtarlarının talebi üzerine çalışmalarına başlayan Kırsal Hizmetler ekipleri üç mahallede sathi kaplama asfalt işlemlerini tamamladı. Mahalle muhtarları Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibine çok çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: Habermetre

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