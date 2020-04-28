Akseki'de Aşağıaşıklar'ın su sorunu çözüldü
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Akseki'de Aşağıaşıklar'ın su sorunu çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki'de basınç düşüklüğü yaşanan Aşağıaşıklar Mahallesinin içme suyu isale hattını yeniledi.

Akseki'de Aşağıaşıklar'ın su sorunu çözüldü
28.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:43

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki'de basınç düşüklüğü yaşanan Aşağıaşıklar Mahallesinin içme suyu isale hattını yeniledi.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Akseki ilçesi Aşağıaşıklar Mahallesinde vatandaşların su basıncında düşüklük yaşandığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Kaynaktan mahalleye su taşıyan isale boru hattında tespit çalışması yapan saha ekipleri çeşitli noktalarda mineral birikmesine bağlı tıkanmalar olduğunu belirledi. 15 ayrı noktada çalışma yapan ASAT, hattı yenileyerek daralmaları giderdi. Yapılan çalışmanın ardından Aşağıaşıklar Mahallesinde içme suyu hizmetinin sorunsuz olarak devam etmesi sağlandı.

İbradı ilçesi Ormana Mahallesinde de Bildere sulama havuzunun temizliği gerçekleştirildi. Ormana Mahallesinde vatandaşların tarım alanlarını ve bahçelerini sulamakta kullandığı havuzun yaz öncesi temizlik ve bakımı yapıldı. Yosun, çamur ve çöp birikintileri ekiplerin yoğun gayreti ile temizlendikten sonra yeniden doldurularak temiz şekilde kullanıma hazır hale getirilen havuz Ormana halkının hizmetine sunuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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